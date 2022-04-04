Депутат Журова: «Считаю национальными видами спорта в России хоккей, фигурное катание и художественную гимнастику. Там, в отличие от футбола, есть успехи»

Светлана Журова не считает футбол национальным видом спорта в России.

«Буду в меньшинстве: не считаю футбол спортом номер один в стране, но понимаю, что это так.

Активных и разбирающихся болельщиков в основной своей массе больше именно в футболе. А дальше все зависит от приоритетов и вкусов – кому-то нравится хоккей, а кому-то – лыжи или гольф, который самый долгий вид спорта, и многие считают сумасшествием смотреть на это.

Дискуссия об этом достаточно сложная. Здесь будет как с болельщиками разных клубов, которые друг друга не сильно любят. Так же будет и здесь, если мы устроим бойню, кому что больше нравится. Мне хоккей больше нравится, кому-то – футбол.

Считаю в России более национальными видами спорта именно хоккей, фигурное катание и художественную гимнастику, а не футбол. Там, в отличие от футбола, есть успехи и русскому характеру они ближе, по крайней мере для меня.

В футболе успехов нет, но люди все равно болеют, переживаем и ругаем. А ругаем же самое любимое и надеемся, что что-то все-таки получится. Любовь и боль, любви без боли не бывает – вот это наш футбол», – сказала депутат Госдумы.