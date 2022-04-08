Депутат Журова об отъезде российских игроков из Чехии: «Каждый день в инфополе должно звучать – что-то сделали против России»

Светлана Журова высказалась об отъезде российских футболистов из Чехии.

покинул , а Максим Матвеев – . У обоих защитников возникли проблемы с рабочими визами.

«Это будет не разовый случай, такие события часто могут происходить в данный период времени. Возможно, их позовут обратно через какой-то промежуток времени.

Разные страны могут по-разному реагировать на наших спортсменов. От дружелюбных стран вряд ли можно ожидать чего-то такого, а вот от недружелюбных – запросто.

Каждый день в информационном поле должно звучать, что что-то сделали против России. Сочувствую ребятам, которые попадают под эти политические моменты. Насчет зарплаты – можно решать через суд, ведь были подписаны контракты», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.