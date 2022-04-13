Депутат Журова об Овечкине: «Уверена, на него оказывают огромное давление из-за политической ситуации. Мы даже не знаем, что ему приходится переживать»

Светлана Журова прокомментировала результативность .

В матче с «Филадельфией» (9:2) россиянин забросил 46-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 776 голов в . Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

«Хочу пожелать ему перейти за оставшиеся 9 матчей за его любимую отметку в 50 голов. Уверена, что на Сашу сейчас оказывают огромное давление из-за политической ситуации. Мы же далеко и даже не знаем, что ему сейчас приходится переживать там. Еще чуть-чуть ему осталось накопить шайб в этом сезоне, с каждым голом он приближается к историческому рекорду Гретцки.

Как Овечкину удается сохранять стабильность в 36 лет? Саша разумно все делает. Спортсмену важно иметь разум, а не только отвагу. Я тоже до 35 лет выступала, это требует определенных серьезных тренировок. У Саши все усугубляется еще и тем, что ему травму может нанести и соперник. Значит, у человека есть предчувствие, интуиция, опыт и реакция, которые помогают ему избегать лишние столкновения и повреждения.

Это все от головы. Если человек очень долго выступает на таком уровне, это связано не только с физической формой, но и с умением предвидеть все вещи. При этом нельзя сказать, что Саша играет в половину силы, просто он за годы выработал навыки для сохранения себя», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

Овечкин забил 776-й гол в карьере (до 50 в сезоне – всего 4 шайбы) – с него начался вынос «Филадельфии»