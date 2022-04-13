Дель Пьеро о матче «Реал» – «Челси»: «Я сказал Модричу: «Ты все сделал сам, наслаждайся!»

пообщался с после игры «Реал» – «Челси».

«Мы ничего не упустили, это был выдающийся матч. Модрич изменил эту игру. Он сделал все. Это был уникальный и странный матч. Казалось, «Челси» все контролирует, но потом все снова поменялось, было ощущение, что дело может дойти до пенальти. Невероятный матч.

Мы с Модричем давно знакомы. Я был рад увидеться с ним, это выдающийся футболист. Мы недолго поболтали. Он с облегчением выдохнул, так как понимал, что у них были проблемы.

Я сказал ему: «Смотри, ты все сделал сам. Дружище, просто наслаждайся этим!» – поделился экс-форвард «Ювентуса».

Тухель мощно исправил ошибки первого матча. «Челси» был прекрасен в Мадриде, но Модрич спас «Реал»

«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой