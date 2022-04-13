Вернер о вылете от «Реала»: «До чуда оставалось 10 минут. Празднуя гол, думал, что «Челси» прошел дальше»

высказался после вылета «Челси» из от .

«Вернуться после поражения со счетом 1:3 в домашней игре – это здорово. При счете 3:0 у нас было все, что нужно. У нас был шанс пройти дальше. Но нельзя постоянно останавливать «Реал». Мы знаем это, так что перепробовали все возможное и в основное, и в дополнительное время, но домашняя игра изменила ситуацию. Выездную игру мы провели почти идеально, так что есть сильное разочарование, учитывая, сколько сил мы отдали, и как мы играли.

Когда я праздновал гол, то думал, что это все. Мы могли забить и раньше, сделать счет 3:0, но судья не дал нам этого сделать. Об этом можно говорить, но, забив, я подумал, что мы прошли дальше. Мы почти не оставили шансов «Реалу», но стоит признать, что они забили очень хорошие голы.

В основное время был лишь один момент, когда мы сыграли не так, как надо, а у «Мадрида» есть мастерство, чтобы забивать, и они показали это, сделав счет 3:1. Считаю, это прекрасный гол, чудесный пас от Модрича, против такого сложно обороняться.

Это стало проблемой и поставило нас в очень сложную ситуацию. Мы провели блестящую игру. До чуда оставалось 10 минут, так что мы очень разочарованы», – сказал нападающий .

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