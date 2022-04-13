Модрич о 2:3 с «Челси»: «Очень сладкое поражение! «Реал» показал огромный характер – мы верили и не сдавались»

высказался после матча «Реал» – «Челси» в .

– «Челси» забил трижды. Возможно, с первым голом им повезло из-за рикошета. Не могу сказать, что «Реал» сыграл плохо. Они использовали моменты и забивали. Мы не сдавались. Мы продолжали верить, бороться и показали огромный характер.

Стадион и фанаты очень помогали нам, когда мы проигрывали 0:3. Они продолжали поддерживать нас. Из-за них мы верили, что перевернем матч. И мы сделали это, слава богу.

– Замены сильно повлияли на игру? И, как я думаю, опыт помогает в таких матчах?

– Думаю, тренер сделал отличные замены, и эти игроки хорошо справились, они оказали огромное влияние на игру.

Конечно, в этом турнире опыт играет важную роль. Думаю, в этом матче он нам немного помог. Мы показали сильный характер, большое желание и единство и смогли перевернуть ситуацию. Это прекрасно. Очень сладкое поражение! – сказал полузащитник «Реала».

Напомним, в первой игре мадридский клуб победил со счетом 3:1, а ответный матч проиграл со счетом 2:3.

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