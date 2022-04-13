Анри о пасе Модрича: «Этому парню 50 лет. Что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое? Невероятно»

и Джейми Каррагер в восторге от голевого паса в игре «Реал» – «Челси».

Мадридский клуб уступал лондонцам со счетом 0:3 в ответном матче 1/4 финала , когда хорватский полузащитник внешней стороной стопы вырезал передачу на Родриго Гоэса. Этот гол позволил «Реалу» перевести матч в экстратаймы.

«Этому парню 50 лет. Что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое? Это невероятно», – сказал Анри.

Каррагер согласился с ним: «Если вспомнить главный момент этих двух матчей между и , то им станет этот пас внешней стороной стопы на гол Родриго. Такие моменты определяют игру, меняют ее. Это одна из лучших передач, что я видел в жизни. Мяч словно приклеился к его ноге.

Модрич известен такими передачами. И вот почему это так. Это просто идеально, было великолепно увидеть это».

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