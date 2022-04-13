Анчелотти – третий тренер, вышедший в 1/2 финала ЛЧ в 8-й раз. До него это делали Моуринью и Гвардиола

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Карло Анчелотти повторил достижение Гвардиолы и Моуринью, выйдя с «Реалом» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мадрид» под руководством итальянца обыграл «Челси» по сумме двух матчей в четвертьфинале (2:3, 3:1).

62-летний специалист стал третьим тренером, который восемь раз доходил до полуфинальной стадии. В 1999 году в 1/2 финала играл его «Ювентус», в 2003-м, 2005-м, 2006-м и 2007-м – «Милан», в 2014-м, 2015-м и 2022-м – «Реал».

Помимо Анчелотти, такое достижение покорилось Пепу Гвардиоле (с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити») и Жозе Моуринью (с «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом»).

У Алекса Фергюсона семь полуфиналов Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», у Юппа Хайнкеса («Бавария» и «Реал») и Мигеля Муньоса («Реал») – по 6.

Кроме того, Анчелотти стал первым тренером, добиравшимся до 1/2 финала Лиги чемпионов 4 десятилетия подряд.

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