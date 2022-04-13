Стив Макманаман: «Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче»

Стив Макманаман и Джо Коул оценили ассист в игре «Реал» – .

Мадридский клуб уступал лондонцам со счетом 0:3 в ответном матче 1/4 финала , когда хорватский полузащитник внешней стороной стопы вырезал передачу на . Этот гол позволил перевести матч в экстратаймы.

«Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Просто посмотрите на это. Я говорю – посмотрите. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче», – сказал Макманаман.

Джо Коул добавил: «Прекрасный пас. Вот что могут дать качественные футболисты».

«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой