Стив Макманаман: «Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче»

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Стив Макманаман и Джо Коул оценили ассист Луки Модрича в игре «Реал» – «Челси».

Мадридский клуб уступал лондонцам со счетом 0:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, когда хорватский полузащитник внешней стороной стопы вырезал передачу на Родриго Гоэса. Этот гол позволил «Реалу» перевести матч в экстратаймы.

«Этот пас Модрича можно пересматривать весь день. Просто посмотрите на это. Я говорю – посмотрите. Забудьте об ударе! Здесь дело только в передаче», – сказал Макманаман.

Джо Коул добавил: «Прекрасный пас. Вот что могут дать качественные футболисты».

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