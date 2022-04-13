Нагельсманн о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Я должен брать на себя вину и нести ответственность. В спорте модно скрываться от этого, но я не буду»

взял вину за вылет «Баварии» из на себя.

«По моему мнению, в футболе слишком много оправданий. Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. В спорте очень модно скрываться от этого. Но я не буду этого делать. Я не буду сваливать это на кого-то и говорить, что они тоже виноваты.

Но я извлеку урок во всем, что касается тактики и футбольных вопросов. Но даже если бы я этого не сделал, то не стоит винить игроков, у которых сейчас идут переговоры по контрактам», – сказал тренер «Баварии».

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