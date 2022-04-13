Кан о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Теперь пришло время полностью сконцентрироваться на чемпионате»

выступил с заявлением после вылета «Баварии» из .

«Очень горький, полный разочарования вечер для нас и наших болельщиков! Игроки отдали все силы и не переставали верить, что пройдут дальше. Мы проиграли эту дуэль не в Мюнхене. Несмотря на это, мы во второй раз подряд вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сейчас нужно сделать правильные выводы, чтобы подготовиться к следующему сезону. Теперь пришло время полностью сконцентрироваться на чемпионате. Поздравляю «Вильярреал»!» – написал генеральный директор «Баварии».

Эмери припарковался на 0:0 и мог поплатиться. «Бавария» сбивалась на навесы и удары издали, но заслужила овертайм

Бюджет в 5 раз меньше, чем у «Баварии», 3% населения города на выезде в Мюнхене. «Вильярреал» в 1/2 – феномен