Юлиан Нагельсманн: «Полуфинал ЛЧ – всегда минимальная цель для «Баварии». Не знаю, что меня ждет»

высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов.

– Мы вылетели из Кубка Германии. Полуфинал Лиги чемпионов – это всегда минимальная цель для «Баварии».

– Как вы думаете, какими для вас будут последствия?

– Я не знаю, что меня ждет. Мы точно сыграем с «Арминией» в Бундеслиге. Что я должен сделать?

Я не боюсь, есть вещи куда хуже, – сказал тренер «Баварии» для Amazon Prime после матча с «Вильярреалом» (1:1, первая игра – 0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» второй сезон подряд вылетела из ЛЧ в 1/4 финала, а из Кубка Германии – во 2-м раунде

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором