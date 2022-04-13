Унаи Эмери: «Вильярреал» не тянул время. Вы забыли первый матч? В нем мы были лучше все 90 минут. У каждого – своя тактика»

Унаи Эмери считает, что «Вильярреал» не тянул время в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
– «Бавария» обвиняет вас в затяжке времени.
– Это несправедливо. В первом матче мы все 90 минут были лучше. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли чисто.
Это наш футбол, наш стиль. У каждого – своя тактика. Но важно уважение. Вы забыли первый матч? Ну, в нем мы были лучше, – сказал тренер испанского клуба.
Унаи Эмери – король плей-офф. И мы снова в этом убедились
«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором
Это не сказка, это полуфинал! «Вильярреал» забил «Баварии» на 88-й и снова нас покорил
Счастье «Вильярреала»: катаются на спинах, прыгают и падают на колени 😍