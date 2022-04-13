Унаи Эмери: «Вильярреал» не тянул время. Вы забыли первый матч? В нем мы были лучше все 90 минут. У каждого – своя тактика»

Унаи Эмери считает, что «Вильярреал» не тянул время в матче с «Баварией» в .

– обвиняет вас в затяжке времени.

– Это несправедливо. В первом матче мы все 90 минут были лучше. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли чисто.

Это наш футбол, наш стиль. У каждого – своя тактика. Но важно уважение. Вы забыли первый матч? Ну, в нем мы были лучше, – сказал тренер испанского клуба.

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