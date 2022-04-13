Дани Парехо: «Нагельсманн проявил неуважение, сказав, что хотел все решить еще в 1-м матче. Иногда, плюнув в воздух, можно испачкать лицо»

обвинил в неуважении к «Вильярреалу».

«Когда забила и догнала «Вильярреал», их тренер, с которым я не знаком, проявил неуважение к нашему клубу, сказав, что хотел все решить еще в первой игре.

Это неуважение. Иногда, плюнув в воздух, можно испачкать лицо», – сказал полузащитник в интервью Movistar Plus.

Испанский клуб победил в первом матче со счетом 1:0, а ответная игра завершилась вничью (1:1). По сумме двух встреч «Вильярреал» выбил «Баварию» и вышел в 1/2 финала .

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