Нагельсманн про 1:1 с «Вильярреалом»: «Одна из лучших игр «Баварии» за последние месяцы. Дуэль проиграна в первом матче»

Главный тренер «Баварии» высказался о противостоянии с «Вильярреалом».

Мюнхенцы по сумме двух матчей (0:1, 1:1) не сумели пройти 1/4 финала .

«Решающей оказалась первая игра. Вот когда мы проиграли противостояние.

В первом матче мы выступили не лучшим образом, сегодня же были очень хороши. Если говорить о тактике и интенсивности, это был один из наших лучших матчей за последние месяцы.

В первом тайме у Мусиалы был очень хороший момент. Во втором Мюллер должен был делать счет 2:0. Это был стопроцентный момент, такие бывают нечасто.

Соперник защищался очень дисциплинированно и очень глубоко. И в тот момент, когда ему удалось вырваться к нашим воротам, у нас был беспорядок», – сказал Нагельсманн Amazon Prime.

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором