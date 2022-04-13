Тухель об отмене гола Алонсо «Реалу»: «Не понимаю, почему судья сам не посмотрел этот эпизод»

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Томас Тухель прокомментировал отмену гола Маркоса Алонсо в игре с «Реалом» (3:2).

Главный тренер «Челси» высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:3).

«Я не видел сам момент, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не посмотрел этот эпизод сам.

В матче подобного уровня каждый свисток важен. Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства.

Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение», – сказал Тухель.

Игру обслуживал арбитр Шимон Марчиняк.

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