Гол Алонсо «Реалу» отменен после ВАР из-за попадания мяча Маркосу в руку

Главный судья Шимон Марчиняк не засчитал гол Маркоса Алонсо «Реалу».
На 62-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов защитник «Челси», получив передачу в штрафной соперника, пробил по воротам, но удар был заблокирован в подкате защитником Даниэлем Карвахалем.
После этого мяч подскочил вверх, попал в Алонсо, и испанец со второй попытки все же отправил его в сетку.
Марчиняк сперва гол засчитал, но после консультации с видеоассистентом решение изменил в связи с тем, что после рикошета мяч попал в руку Алонсо.
Видеотрансляция матча «Реал» – «Челси» – 0:2. Маунт и Рюдигер забили, текстовый онлайн есть