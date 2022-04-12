Гол Алонсо «Реалу» отменен после ВАР из-за попадания мяча Маркосу в руку

Главный судья не засчитал гол «Реалу».

На 62-й минуте матча 1/4 финала защитник «Челси», получив передачу в штрафной соперника, пробил по воротам, но удар был заблокирован в подкате защитником .

После этого мяч подскочил вверх, попал в Алонсо, и испанец со второй попытки все же отправил его в сетку.

Марчиняк сперва гол засчитал, но после консультации с видеоассистентом решение изменил в связи с тем, что после рикошета мяч попал в руку Алонсо.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Челси» – 0:2. Маунт и Рюдигер забили, текстовый онлайн есть