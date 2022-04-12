Рюдигер забил «Реалу» после углового, назначенного после удара Джеймса. Мадридцев мяч не коснулся

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Защитник Антонио Рюдигер забил «Реалу» после углового, назначенного безосновательно.

На 49-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов защитник лондонцев Рис Джеймс нанес удар с линии штрафной площади мадридцев, и мяч, никого не коснувшись, прошел мимо ворот.

Главный судья Шимон Марчиняк принял решение все же назначить угловой, и подача с него в исполнении хавбека Мэйсона Маунта завершилась результативным ударом Рюдигера головой.

Видеотрансляция матча «Реал» – «Челси» – 0:2. Маунт и Рюдигер забили, текстовый онлайн есть

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