Фердинанд о Магуайре: «Это не нулевой игрок, в сборной Англии он феноменален. Стиль «МЮ» ему не подходит»

поддержал .

«В футболке сборной Англии он был просто феноменален. Он был выдающимся. Нельзя сказать, что это нулевой игрок, за Англию он играл просто невероятно. За Англию он отлично выступает, но они играют в футбол, который, вероятно, подходит ему.

Жерар Пике играл за «Ман Юнайтед». Можно утверждать, что у него не было бы такой карьеры, как в «Барсе», если бы он остался в «Манчестер Юнайтед». Дело в том, как он играет.

Это как в боксе, бой зависит от стиля – то же самое и в футболе. Стиль «Манчестер Юнайтед» и то, как они пытаются играть, ему не подходят. Но дело в форме и уверенности.

Его уверенность сильно пострадала, и мне все равно, кто вы. Вы можете быть Месси, Роналду, Зиданом, Мбаппе, всеми этими игроками, но если их уверенность низка, то это уже не те игроки», – сказал бывший защитник в шоу Vibe with Five на ютубе.