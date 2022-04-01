Рангник о свисте в адрес Магуайра: «Это сложно понять. Может, его сравнивают с легендами «МЮ»

поддержал Харри Магуайра, которого освистали перед игрой за сборную.

– Говорили ли вы с Магуайром после того, как фанаты сборной освистали его на ?

– Еще нет, но мы регулярно общаемся, чтобы он знал, какое у меня мнение о нем. Это очень ценный игрок для нашей команды, это наш капитан.

Не могу понять то, что случилось на «Уэмбли». Такого бы не произошло на нашем стадионе, потому что фанаты всегда поддерживают и команду, и капитана. На протяжении пары лет он хорошо играл за «Манчестер Юнайтед» и Англию.

Гарет Саутгейт сказал что-то по этому поводу после игры, как и Харри Кейн. Я не смотрел матч, но слышал о случившемся. Это сложно понять.

Лично мы не разговаривали, но я уверен, что на нашем стадионе такого не случится. Такое событие – это довольно необычно для матча сборных.

Не думаю, что это что-то личное. Дело не в Харри. Мы знаем, что есть пара игроков, которых постоянно критикуют в последние месяцы. Например, Фред. Очень важный игрок для этой команды, регулярно играющий и за «МЮ», и за сборную Бразилии. Я смотрел его матч, и он хорошо справился.

Возможно, это связано с высокими ожиданиями вокруг нашего клуба. Может, фанаты сравнивают его с бывшими игроками и легендами «МЮ».

Фред, Скотт Мактомини и – важные игроки, которые правильно относятся к делу, – сказал тренер .