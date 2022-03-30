Хендерсон поддержал Магуайра: «Быть освистанным на домашнем стадионе без причины? Во что мы превратились?»

высказался о свисте болельщиков в адрес Харри Магуайра.

Защитника и сборной Англии освистали перед началом товарищеского матча национальной команды против Кот-д′Ивуара.

«У меня в голове не укладывается то, что произошло на «Уэмбли». был колоссом для сборной Англии. Без него прогресс, которого мы добились на двух последних турнирах, был бы невозможен.

Быть освистанным на домашнем стадионе без причины? Во что мы превратились? То, что произошло сегодня вечером, было просто неправильно. Как человеку, который хочет добиваться побед со сборной , мне посчастливилось разделить раздевалку [с Магуайром]. Мы все чувствуем то же самое!» – написал полузащитник и сборной Англии.