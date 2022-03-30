Каррагер о свисте в адрес Магуайра: «Это обескураживает. Он не так хорош, как Фердинанд и Терри, но превзошел их, сыграв ключевую роль на ЧМ-2018 и Евро-2020»

Джейми Каррагер описал проблемы, с которыми столкнулся капитан «МЮ» .

«Отношение к Магуайру невероятно быстро стало крайне негативным. И симпатии со стороны товарищей по команде и тренеров не отменяет того факта, что Харри вынужден бороться за будущее. И только один человек способен изменить ситуацию.

Магуайр должен показать, что у него есть и талант, и сила воли, необходимые для продолжения выступлений за «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона и для того, чтобы оставаться стержнем обороны сборной Англии на ЧМ-2022.

То, как его встретили некоторые болельщики на «Уэмбли», обескураживает. Магуайр невероятно играет за Англию. Он попал в сборную вместе с Бонуччи, при нем пропустила лишь 5 голов за 19 последних матчей.

Магуайр не так хорош, как Фердинанд или Терри, да и никто из нынешних защитников Англии им не ровня. Но на уровне сборных Магуайр их превзошел, сыграв ключевую роль в выходе в полуфинал и финал Евро-2020.

Три года назад было очевидно, насколько сильно болельщики сборной Англии любят Магуайра. Казалось, у страны появился настоящий культовый герой, его выступления подтверждали это.

И если некоторые болельщики сборной Англии и присоединились сейчас с критикам Магуайра, то это произошло в результате отношения к его игре за , – отметил бывший защитник «Ливерпуля».

Магуайра освистали на «Уэмбли» во время игры Англии с Кот-д′Ивуаром