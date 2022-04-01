Ходжсон про Магуайра: «Он был одним из героев Англии в прошлом году. Не вижу, за что его можно критиковать, кроме недовольства болельщиков «МЮ»

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Рой Ходжсон высказался про Харри Магуайра.

Защитника «Манчестер Юнайтед» освистали перед игрой за сборную Англии.

«Я не понимаю этого. Не понимаю, откуда это идет. В прошлом году он был одним из героев страны. А теперь его вдруг освистывают – я не понимаю этого.

Скажите мне, если с ним происходит что-то такое, чего я не заметил, потому что не следил за каждой вещью, о которой говорится или пишется.

Возможно, я наивен, но не увидел ничего, за что можно было бы критиковать Магуайра, кроме того факта, что болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны поражениями своей команды.

Я бы сказал всем болельщикам: «Повзрослейте». Потому что иногда ваша команда выигрывает, а иногда проигрывает», – заявил бывший главный тренер сборной Англии.

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