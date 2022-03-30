«Магуайр не пользуется авторитетом в «МЮ». Харри с лета беспокоится, кто должен быть капитаном – он или Роналду». Каррагер о защитнике

отметил недостатки защитника .

«Я придерживаюсь мнения, что Магуайр до этого сезона очень хорошо играл за «Манчестер Юнайтед». После того, как его купили за 80 млн фунтов, люди ожидали, что Харри станет для «МЮ» тем, кем для «Ливерпуля» стал Вирджил ван Дейк. Это не пошло ему на пользу. «МЮ» переплатил, подписывая защитника международного, но не мирового уровня. А теперь недовольство перерастает в гнев всякий раз, когда «Юнайтед» проигрывает.

Магуайру сложно переломить ситуацию в «МЮ», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке. С прошлого лета Магуайр постоянно беспокоится на тему того, кто должен быть капитаном – он или Роналду. И он не смог подтвердить свой статус лидера. Это сказалось на его выступлениях.

Следует учесть и особые требования к современному центральному защитнику. Топ-тренеры предпочитают играть с высокой линией обороны, и кто бы ни пришел в «МЮ» этим летом, он будет действовать так же. А такой стиль не подходит Магуайру, тем более когда команда работает не так, как надо. Он регулярно попадает под удар, он стал козлом отпущения по целому каталогу проблем «МЮ».

Для Магуайра выступления за Англию были шансом сбежать от критики, и от того, что она перетекла с «Олд Траффорд» на «Уэмбли», ему будет больно.

У Харри есть все необходимое для того, чтобы последние несколько месяцев в итоге стали лишь выбоиной на его пути. Уверен, в конце карьеры он будет думать об этом времени как о переломном моменте. От того, как он справится сейчас с ситуацией, будет зависеть, сможет ли он восстановиться, оставшись игроком «МЮ», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».