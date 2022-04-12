Аршавин раскритиковал Глушакова за матч с ЦСКА: «Почему он так много пробежал? Каждая вторая передача – чужому. А вы ему уже зализали!»

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Андрей Аршавин жестко раскритиковал хавбека «Химок» Дениса Глушакова.

Экс-игрок «Зенита» и сборной России высказался об игре Глушакова в матче 24-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА (4:2).

35-летний полузащитник провел на поле всю игру

«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая – чужому. Если б точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже.

Выигранные единоборства – 25%, одно из четырех. А то вы ему уже зализали! Всю программу! Если б я с такими показателями уходил с поля…» – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». 

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