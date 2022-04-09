Денис Глушаков: «Я почетный гражданин Миллерово, если добавятся и Химки, будет неплохо. Тем более если на пенсии будет копеечка капать»

заявил, что не против стать почетным гражданином Химок.

Ранее бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков допустил, что полузащитник может стать почетным гражданином города.

– Глушаков пока только почетный гражданин Миллерово (родной город футболиста - прим. Sports.ru), а если к этому добавятся и , то будет неплохо. Тем более если на пенсии будет копеечка капать (смеется).

– Ты забил 8 мячей, повторив свой чемпионский график в «Спартаке». Ставишь перед собой личную задачу настрелять еще?

– Чувствую себя хорошо, мое дело тренироваться и забивать. Хотелось бы забить еще четыре и установить личный рекорд. Но самое главное для меня - победы команды, – сказал полузащитник «Химок».