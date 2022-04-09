Денис Глушаков: «Я почетный гражданин Миллерово, если добавятся и Химки, будет неплохо. Тем более если на пенсии будет копеечка капать»

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Денис Глушаков заявил, что не против стать почетным гражданином Химок.

Ранее бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков допустил, что полузащитник может стать почетным гражданином города.

– Глушаков пока только почетный гражданин Миллерово (родной город футболиста - прим. Sports.ru), а если к этому добавятся и Химки, то будет неплохо. Тем более если на пенсии будет копеечка капать (смеется).

– Ты забил 8 мячей, повторив свой чемпионский график в «Спартаке». Ставишь перед собой личную задачу настрелять еще?

– Чувствую себя хорошо, мое дело тренироваться и забивать. Хотелось бы забить еще четыре и установить личный рекорд. Но самое главное для меня - победы команды, – сказал полузащитник «Химок».

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