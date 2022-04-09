Терюшков о 4:2 с ЦСКА: «Можно было сделать и 5:2! Юран сделал свое дело!»

Роман Терюшков высказался о победе «Химок» над ЦСКА в 24-м туре (4:2).

«Можно было сделать и 5:2! На поле команда, эмоции, коллектив.

Сергей Николаевич [Юран] сделал свое дело! Ребята воспряли – это его большая заслуга. Они играют, отдаются. Несмотря на то что приходится догонять – как и с «Рубином» – никто не опустил руки.

Сравняли и вышли вперед. С такой командой, как , это дорогого стоит. До 30-го тура у нас каждый матч – финал. Отступать нам некуда», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.