Юран после 4:2 с ЦСКА: «Я ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло, там все будет понятно»

высказался о победе над ЦСКА (4:2) в 24-м туре .

«Сказал парням, что будет тяжелый матч. Все-таки это , у них задача – чемпионство. Зимой взяли классных иностранцев. Одна из самых играющих команд.

Нам нужно было терпеть, ждать моменты. Тактически выстроили быстрые выбегания. Приятно, когда игроки выполняют установку. Все молодцы, заслуженно победили.

Первая победа над ЦСКА за историю. Обыграли хорошую команду. Никто в эйфорию не впадает. Заслуженно победили.

В случае с пенальти – там было нарушение, ничего не поделаешь. Разберем момент, это технический брак. Придержал за руку игрока ЦСКА наш защитник», – сказал главный тренер «Химок».

Также он прокомментировал информацию в СМИ накануне игры о конфликте с игроками.

«Сильно уважаю журналистов, но игроков тоже нужно уважать. Я ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло, там все будет понятно», – сказал Юран.

Ранее утверждалось, что игроки «Химок» недовольны возможным выходом в основном составе на матч с ЦСКА сына главного инвестора клуба, который до этого сыграл лишь 29 минут в сезоне. В итоге 21-летний появился в старте и открыл счет на 9-й минуте.

В старте «Химок» вышел сын главного инвестора клуба – и забил! Говорят, некоторые игроки недовольны выбором состава