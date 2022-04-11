«Роналду верит, что он бог и может делать все что хочет. Он мне не нравится как человек». Хосе Энрике об инциденте с Криштиану и ребенком

Бывший защитник «Ливерпуля» уверен, что Криштиану Роналду считает себя богом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.
«Я всегда говорил это – он мне не нравится. Он верит, что он бог и может делать все что хочет.
Это не умаляет того, что он один из лучших футболистов в истории. Но как человек он мне не нравится», – написал Хосе Энрике в твиттере.
Роналду со злости разбил телефон фаната (мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование