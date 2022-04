Левандовски хочет перейти в «Барсу» и спрашивает знакомых игроков об атмосфере в клубе. «Бавария» его разочаровала

недоволен ситуацией в «Баварии» и хочет перейти в «Барселону».

Нападающий разочарован поведением мюнхенского клуба. Прошлым летом отказалась продать Левандовского в «ПСЖ», и после этого форвард ждал предложения по новому контракту, но так его и не получил.

Несмотря на это, Левандовски не уведомлял «Баварию» о решениях по поводу будущего. Он либо продлит контракт, либо уйдет этим летом, а не в 2023 году, когда истекает его действующее соглашение с мюнхенским клубом.

В этой ситуации президент «Барселоны» и другие руководители клуба напрямую общаются с , агентом игрока. Левандовски готов перейти в каталонский клуб: он задает знакомым игрокам вопросы об атмосфере в клубе.

Для Левандовского важнее не зарплата, а срок нового контракта. Он хочет получить 3-летнее соглашение, но «Барса» пока сомневается, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.

Сообщалось, что «Барса» даст Левандовскому контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро до налогов.

Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.