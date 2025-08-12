«Сандерленд» за 10,4+1 млн фунтов купил защитника «Хетафе» Альдерете

Защитник «Хетафе» Омар Альдерете перешел в «Сандерленд».

28-летний футболист сборной Парагвая и «черные коты» подписали контракт до лета 2029 года.

По данным The Athletic, «Сандерленд » заплатит 10,4 миллиона фунтов за Альдерете , еще 1 млн предусмотрен в качестве бонусов.

Омар выступал за «Хетафе » с 2022 года. Он провел 99 матчей за клуб, 36 – в прошлом сезоне. Его подробная статистика выступлений – здесь .

