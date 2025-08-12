Тренер «Акрона» Тедеев: «ЦСКА показывает лучший футбол на сегодня»

Заур Тедеев прокомментировал победу над ЦСКА по пенальти.

– Очень тяжелая игра. Я скажу так: ЦСКА на сегодня показывает самый лучший футбол. У них очень мастеровитые футболисты, нам приходилось играть много в обороне.

Прессинг был не самый лучший. Но именно после него мы забили. Я доволен, что футболисты терпели и солидно выиграли на футбольном поле.

– Как оцените дебют Марадишвили?

– Ему надо набрать кондиции. Он играет на ответственной позиции. Понятно, что ему пока не хватает выносливости.

– Беншимол получил повреждение.

– Там не должно быть ничего страшного. Надеюсь, к следующей игре будет готовиться, – сказал главный тренер «Акрона ».