Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
Роберт Левандовски оценил шансы Ламина Ямаля и Рафиньи получить «Золотой мяч».
«Сейчас так много игроков, которые могут завоевать «Золотой мяч».
Ямаль провел невероятный сезон, но в конечном счете все зависит от того, что важнее. У него еще много времени – если не в этом году, то, может, в следующем.
Рафинья тоже провел удивительный сезон. У нас, в «Барсе», есть футболисты, которые могут считаться одними из фаворитов на получение такой награды», – заявил нападающий «Барселоны» Левандовски.
Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
