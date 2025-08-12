  • Спортс
  • Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»

Роберт Левандовски оценил шансы Ламина Ямаля и Рафиньи получить «Золотой мяч».

«Сейчас так много игроков, которые могут завоевать «Золотой мяч».

Ямаль провел невероятный сезон, но в конечном счете все зависит от того, что важнее. У него еще много времени – если не в этом году, то, может, в следующем.

Рафинья тоже провел удивительный сезон. У нас, в «Барсе», есть футболисты, которые могут считаться одними из фаворитов на получение такой награды», – заявил нападающий «Барселоны» Левандовски.

Победитель будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЗолотой мяч
logoРоберт Левандовски
logoЛамин Ямаль
logoУсман Дембеле
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoРафинья Диас
