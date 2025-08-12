Дмитрий Сычев призвал оценить риски ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Тут нужно все продумать, потому что это очень тонкая история. Я сейчас касаюсь другого эшелона российского футбола и перелопатил много молодых футболистов и лимитчиков. Вопрос качества стоит очень остро. Когда человек доказывает, это ведет его наверх. У наших игроков и так есть некая расслабленность, что им за счет паспорта обязаны давать место.

Есть пример и нашего времени, когда мы конкурировали с лучшими легионерами и доказывали. Все нужно доказывать на уровне менталитета и отношения к делу. Конечно, надо, чтобы русские играли, но вводить искусственно – медвежья услуга.

Надо все прорабатывать, потому что, когда легионеры разъедутся, может серьезно упасть уровень. Конкуренция должна быть честная и здоровая. Неправильно искусственно вводить молодых футболистов, которые объективно не готовы играть первые роли в клубах. Нам нужно разобраться в системе, чтобы получать максимальную отдачу и честную конкуренцию между легионерами и молодыми футболистам. Тогда они будут играть не искусственно за счет паспорта, а по делу», – сказал экс-игрок сборной России, а ныне президент омского «Иртыша».