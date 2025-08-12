Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России

Владислав Тороп совершил результативную ошибку в матче ЦСКА с «Акроном».

«Акрон » принимает ЦСКА в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

Полузащитник хозяев Солтмурад Бакаев открыл счет на 53-й минуте после ошибки Владислава Торопа . 21-летний голкипер армейцев вышел из штрафной с мячом и под давлением соперника отдал неточную передачу. Солтмурад перехватил мяч и перебросил его через вратаря.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.