  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России
Фото
11

Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России

Владислав Тороп совершил результативную ошибку в матче ЦСКА с «Акроном».

«Акрон» принимает ЦСКА в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

Полузащитник хозяев Солтмурад Бакаев открыл счет на 53-й минуте после ошибки Владислава Торопа. 21-летний голкипер армейцев вышел из штрафной с мячом и под давлением соперника отдал неточную передачу. Солтмурад перехватил мяч и перебросил его через вратаря.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoАкрон
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСолтмурад Бакаев
logoВладислав Тороп
