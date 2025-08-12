Экс-игрока «Твенте» и «Уигана» Рона Стама приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в контрабанде 724 кг кокаина и хранение веселящего газа

Экс-игрок «Твенте» Рон Стам получил тюремный срок за контрабанду наркотиков.

The Athletic сообщает, что чемпион Нидерландов в составе «Твенте », завершивший карьеру в 2016 году, был приговорен к 7 годам заключения за участие в контрабанде 724 килограммов кокаина и незаконном обороте экстази, а также хранение закиси азота (веселящего газа). Также Стам должен возместить 1,7 млн евро незаконно полученной прибыли.

В ходе разбирательства Стам признался, что участвовал в заговоре с целью контрабанды 20 килограммов кокаина из Бразилии во Франкфурт – по его словам, он заплатил сумму, «равную цене одного килограмма». При этом экс-футболист заявил, что сожалеет о своей связи с преступным сообществом.

Изначально Стаму были предъявлены обвинения в заговоре с целью контрабанды 2217 килограммов кокаина. Также прокуратура утверждала, что Рон был ответственен за отмывание денег на сумму 2,2 миллиона фунтов (более 2,5 млн евро), а также за хранение 18 литров закиси азота. Для бывшего защитника «Твенте» и «Уигана », которого сторона обвинения называла «важной фигурой в криминальном мире», запрашивали 13 лет тюрьмы.