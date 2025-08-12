Сычев о Батракове: «В Европу рановато, надо обрасти мясом. Там не будут по голове гладить, пылинки сдувать, как в России. Там сразу будут ждать результат»
Дмитрий Сычев не советует Алексею Батракову уезжать из России в ближайшее время.
«Если даже он этот сезон продолжит так же ярко выступать, я считаю, что в Европу рановато. Надо чуть-чуть обрасти мясом.
Там другое отношение, там будет выше борьба. К ней нужно быть готовым полностью. Надо набить шишек здесь, в России. Нужно тут стоять твердо на ногах, проявить себя ярко несколько сезонов, чтобы перескочить на высокий европейский уровень. Тогда там не потеряешься.
Потому что там не будут по голове гладить, пылинки сдувать, как в России. Там сразу будут ждать результат», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
