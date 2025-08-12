«Ливерпуль» обсуждает с «Кристал Пэлас» трансфер Гехи за 30+5 млн фунтов и интересуется Леони из «Пармы»

«Ливерпуль» начал переговоры о трансфере Марка Гехи.

По сведениям The Times, мерсисайдцы связались с «Кристал Пэлас » и обсуждают трансфер футболиста сборной Англии за 30 млн фунтов и еще 5 млн в виде бонусов.

Также «красным» интересен Джованни Леони из «Пармы», но контактов с итальянским клубом пока не было. Ожидается, что команда Серии А запросит примерно такую же сумму, которая фигурирует в диалоге «Ливерпуля » с «Кристал Пэлас».

Отмечается, что сделки по Гехи и Леони не являются взаимоисключающими и одна от другой не зависят.