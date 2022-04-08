«Барселоне» ради Левандовского придется продать ряд игроков. Иначе трансфер трудно осуществить

Трансфер Роберта Левандовского в «Барселону» трудно осуществить.

33-летний нападающий «Баварии» хотел бы перейти в каталонский клуб, но в нынешних финансовых условиях это будет сделать непросто, сообщает ESPN.

Несмотря на хорошие отношения президента сине-гранатовых с агентом поляка и нежелание Роберта продлевать контракт с мюнхенцами, рассчитанный до лета 2023 года, трансфер потребует от «Барселоны» серьезных затрат – будет настаивать на значительной сумме.

вынуждена действовать в условиях строгих финансовых ограничений, наложенных , поэтому клубу придется продать несколько игроков, чтобы позволить себе покупку Левандовского.

Ранее сообщалось, что «Бавария» требует 65 млн евро за Левандовского, но при включении других игроков сумма может снизиться.

Роберт забил 31 гол в 28 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика доступна здесь.