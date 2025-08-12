Фетисов о лимите: «Не уверен, что легионеры вредят развитию россиян, наши футболисты могут расти в конкурентной среде. Насчет потолка зарплат я согласен»

Вячеслав Фетисов прокомментировал возможные изменения в российском футболе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Также в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

«У нас достаточно игроков, которые могут заменить легионеров. Больше думаю о том, что потолок зарплат должен быть у всех одинаковый, честная конкуренция.

Насчет легионеров, не уверен, что они вредят общему развитию россиян. У нас достаточно клубов, играют много наших футболистов. Они могут расти и развиваться в конкурентной среде, это мировая тенденция.

Так что насчет легионеров – не уверен, насчет потолка зарплат – я согласен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.