Томас Тухель: «У «Реала» весь год есть 5 замен – огромное преимущество. А «Челси» играет в самой тяжелой лиге мира»

считает, что у «Реала» есть преимущество над «Челси» из-за 5 замен в .

«Во-первых, мы хотели лучше действовать с точки зрения физики, но в первой игре мы недостаточно усердно или интенсивно работали. Во-вторых, у огромное преимущество с точки зрения физики, ведь они весь год играют с пятью заменами, а мы выступаем в самой тяжелой лиге мира, у нас больше всего матчей и за сезон, и за 2022 год. Поэтому не всегда так просто сыграть интенсивно.

Чтобы наша команда стала особенной, нужны хорошая форма, острота, самоотдача и инвестиции. В прошлой игре мы не смогли в достаточной мере использовать все это. В числе причин того, почему так вышло – у них есть мастерство, умение замедлять игру и контролировать матч за счет владения мячом», – сказал тренер .

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Ответный матч пройдет завтра, 12 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.