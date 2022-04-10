Анчелотти о 2:0 с «Хетафе»: «Реал» приблизился к титулу, но ничего еще не решено. К «Челси» надо подготовиться так, будто у нас нет преимущества»

Главный тренер высказался после победы над (2:0).

«Играть стало проще, когда мы сделали счет 2:0. Марсело провел хороший матч как в атаке, так и в защите.

Мы приблизились к титулу, находимся в хорошей форме, но ничего еще не решено. Надо продолжать бороться, тем более впереди два выездных матча.

Фанаты очень важны для нас. Они сыграли важную роль во время матча с «ПСЖ». Они освистали Бэйла, но он профессионал и может выходить на поле, когда здоров.

Матч с «Челси» будет сложным, нам нужно подготовиться к нему так, словно у нас нет никакого преимущества. Сегодня забил много голов (6:0 с «Саутгемптоном» – прим. Sports.ru), нам надо сохранять предельную концентрацию», – сказал Анчелотти.