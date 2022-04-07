Бензема попросил игроков «Реала» не подписываться на мяче, которым забил «Челси» 3-й гол. Он не хочет эйфории перед ответным матчем

не стал бурно праздновать хет-трик после игры с .

Как утверждает Cuatro, капитан «Реала» после игры забрал мяч, которым оформил хет-трик, но попросил партнеров по команде пока не подписываться на нем.

Обычно игроки ставят подписи на таком мяче и пишут пожелания, но француз предложил отложить празднование до момента, когда завершится ответная игра против «Челси».

Бензема не хотел, чтобы после вчерашней победы в раздевалке «Реала» царила эйфория. Молодые игроки команды были восхищены спокойствием Карима.

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