Тухель про 1:3 с «Реалом»: «Мы разочарованы и злы. Ощущение, что упустили невероятную возможность»

высказался о поражении от в Лиге чемпионов.

«Мы проиграли «Ливерпулю», и я был разочарован результатом, но меня полностью удовлетворила игра. Что это был за матч! На следующий день после него ощущения были не такими, как после «Брентфорда» (1:4) и «Реала» (1:3).

Ощущение, что [в матче против «Реала»] мы упустили невероятную возможность. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это не просто матч. Это важнейший вечер, матч против сильнейшего соперника, а мы не смогли показать лучшую игру.

Поэтому мы были разочарованы и злы. После игры я не очень мог сдерживать эмоции, ведь я знаю, насколько лучше мы можем играть и какие нетипичные ошибки были допущены», – сказал тренер лондонского клуба.

Сегодня «Челси» в гостях сыграет с в рамках 32-го тура . Начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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