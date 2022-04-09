Тухель про 1:3 с «Реалом»: «Мы разочарованы и злы. Ощущение, что упустили невероятную возможность»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Саутгемптон Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о поражении «Челси» от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы проиграли «Ливерпулю», и я был разочарован результатом, но меня полностью удовлетворила игра. Что это был за матч! На следующий день после него ощущения были не такими, как после «Брентфорда» (1:4) и «Реала» (1:3).

Ощущение, что [в матче против «Реала»] мы упустили невероятную возможность. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это не просто матч. Это важнейший вечер, матч против сильнейшего соперника, а мы не смогли показать лучшую игру.

Поэтому мы были разочарованы и злы. После игры я не очень мог сдерживать эмоции, ведь я знаю, насколько лучше мы можем играть и какие нетипичные ошибки были допущены», – сказал тренер лондонского клуба.

Сегодня «Челси» в гостях сыграет с «Саутгемптоном» в рамках 32-го тура АПЛ. Начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди

Лучший топ-матч «Реала» после возвращения Анчелотти: Бензема – гений (такой вариативный и такой работящий), Вальверде – теневой герой

Опрос

«Ливерпуль» и «Ман Сити» будут биться за первое место в таблице. Кто победит?
7119 голосов
Манчестер Сити
2.02 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ничья
3.70 премьер-лига Англия
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ливерпуль
3.45 Ливерпуль
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные