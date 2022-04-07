Куртуа об ошибке Менди: «Не следует его винить. Проблема в том, что если вратарь отдаст плохой пас, позади никого не будет»

Тибо Куртуа высказался об ошибке вратаря «Челси» Эдуара Менди в матче против «Реала».
Голкипер на 46-й минуте матча вышел за пределы штрафной площади и отдал неудачный пас защитнику Антонио Рюдигеру, что привело к перехвату и точному удару в пустые ворота в исполнении форварда Карима Бензема, который сделал хет-трик.
«Проблема в том, что если ты, будучи вратарем, отдашь плохой пас, позади никого не будет, мяч перехватят и забьют.
Его не следует винить, но об ошибках вратарей говорят много», – сказал голкипер «Реала».