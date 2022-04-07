Куртуа об ошибке Менди: «Не следует его винить. Проблема в том, что если вратарь отдаст плохой пас, позади никого не будет»

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Тибо Куртуа высказался об ошибке вратаря «Челси» Эдуара Менди в матче против «Реала».

Голкипер на 46-й минуте матча вышел за пределы штрафной площади и отдал неудачный пас защитнику Антонио Рюдигеру, что привело к перехвату и точному удару в пустые ворота в исполнении форварда Карима Бензема, который сделал хет-трик.

«Проблема в том, что если ты, будучи вратарем, отдашь плохой пас, позади никого не будет, мяч перехватят и забьют.

Его не следует винить, но об ошибках вратарей говорят много», – сказал голкипер «Реала».

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