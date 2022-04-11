КДК РФС рассмотрит слова Кангва, назвавшего судью Безбородова «дерьмом» и «сумасшедшим» после 0:3 от «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи КДК РФС Арсенал Тула Владислав Безбородов Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Кингс Кангва контент Футбол

КДК РФС рассмотрит оскорбления игрока «Арсенала» в адрес судьи.

23-летний полузащитник из Замбии Кингс Кангва после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3), в котором он был удален на 86-й минуте, сказал о Владиславе Безбородове: «Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».

«Рассмотрим оскорбительное поведение футболиста «Арсенала» Кангва. Футболист также вызван на заседание.

Эта информация есть в общедоступных источниках. Мы установили, что это было на стадионе. Это было до отъезда команды со стадиона, значит, этот случай входит в компетенцию КДК», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

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