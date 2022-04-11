КДК РФС рассмотрит слова Кангва, назвавшего судью Безбородова «дерьмом» и «сумасшедшим» после 0:3 от «Спартака»

КДК РФС рассмотрит оскорбления игрока «Арсенала» в адрес судьи.

23-летний полузащитник из Замбии Кингс Кангва после матча 24-го тура со «Спартаком» (0:3), в котором он был удален на 86-й минуте, сказал о : «Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу .

«Рассмотрим оскорбительное поведение футболиста Кангва. Футболист также вызван на заседание.

Эта информация есть в общедоступных источниках. Мы установили, что это было на стадионе. Это было до отъезда команды со стадиона, значит, этот случай входит в компетенцию КДК», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета .