Аджоев о словах Кангва про Безбородова: «Правильно сказал, поддерживаю. Почему не засчитали гол чистый?»

Гурам Аджоев негативно высказался в адрес работы арбитра Владислава Безбородова.
Руководитель тульского «Арсенала» прокомментировал высказывание Кингса Кангва после поражения от «Спартака» (0:3).
– Кангва сказал, что судья – дерьмо.
– Правильно сказал.
– Штрафовать его не будете за такое?
– А чем? Как вы будете штрафовать? Есть судейское руководство – они должны штрафовать.
– Он после матча сказал, что судья – дерьмо, что все отдавал в пользу «Спартака».
– Он неправильно сказал? Он правильно сказал.
– Вы поддерживаете?
– Да, поддерживаю. Почему не засчитали гол чистый? Объясните? Если бы судья сам бы не забил сегодня, «Спартак» выиграл бы. Какое 3:0? Мужики, вы поймите, это не очень, – сказал Аджоев.
«Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кингс Кангва о Безбородове