Аджоев о словах Кангва про Безбородова: «Правильно сказал, поддерживаю. Почему не засчитали гол чистый?»

негативно высказался в адрес работы арбитра .

Руководитель тульского прокомментировал высказывание после поражения от «Спартака» (0:3).

– Кангва сказал, что судья – дерьмо.

– Правильно сказал.

– Штрафовать его не будете за такое?

– А чем? Как вы будете штрафовать? Есть судейское руководство – они должны штрафовать.

– Он после матча сказал, что судья – дерьмо, что все отдавал в пользу «Спартака».

– Он неправильно сказал? Он правильно сказал.

– Вы поддерживаете?

– Да, поддерживаю. Почему не засчитали гол чистый? Объясните? Если бы судья сам бы не забил сегодня, выиграл бы. Какое 3:0? Мужики, вы поймите, это не очень, – сказал Аджоев.

«Рефери – дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кингс Кангва о Безбородове