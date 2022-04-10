отрицательно оценил работу главного судьи .

Хавбек был удален в конце матча со (0:3) в 24-м туре . Он получил вторую желтую карточку за попытку быстро разыграть штрафной.

– Что с твоей красной карточкой?

– Ты сам видел, рефери – дерьмо. Разве ты не видел это?

– Дерьмо?

– Да.

– Почему?

– А ты не видел?

– Я не знаю.

– Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

– Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

– Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

– Ты думаешь, судья был на стороне «Спартака»?

– Конечно.

– Почему?

– Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака», – сказал Кангва.