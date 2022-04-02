Левандовски хочет перейти в «Барселону». «Бавария» требует 65 млн евро, но при включении других игроков сумма может снизиться (Diario Sport)

Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» из «Баварии».
33-летний поляк уже сообщил своему окружению, что готов подписать контракт с каталонцами и сделает все возможное для этого.
По информации Diario Sport, Левандовски уверен, что его цикл в Мюнхене завершен, он хочет играть в Испании.
В «Барселоне» приняли это к сведению и начали работу над сделкой, однако трансфер попробуют закрыть лишь в том случае, если нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд откажет сине-гранатовым.
Контракт капитана сборной Польши с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, клуб не продаст своего лидера дешевле чем за 65 млн евро.
Сумма может быть снижена благодаря включению в сделку футболистов. Например, немцам нравится Серджиньо Дест.
«Барселоне» придется предложить Левандовскому длительный контракт – он хочет подписать соглашение более чем на два года.
Роберт забил 31 гол в 27 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика доступна здесь.