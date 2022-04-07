Левандовски хочет от «Барсы» контракт на 3 года. Боссы клуба минимум дважды встречались с его агентом

работает над трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».

По данным Diario Sport, представители «Барсы» как минимум дважды встречались с агентом форварда , и эти встречи дали положительный результат. Ключевым аспектом стали хорошие отношения между президентом «Барсы» и агентом поляка. Захави еще в январе предложил каталонцам подписать Левандовского. Стороны находятся в постоянном контакте, и «Барса» обладает полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг 33-летнего игрока.

Левандовски хотел бы перейти в «Барселону», так как считает, что этап его карьеры в Германии завершен. Переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте проходят неудачно, так как предлагает форварду продлить соглашение, действующее до 2023 года, лишь на сезон. Роберт не намерен подписывать такой короткий контракт, поэтому его окружение занимается поиском нового клуба.

Левандовски хочет получить контракт как минимум на 3 сезона, так как считает, что, несмотря на возраст, еще способен играть на высоком уровне. Он хотел бы оказаться в клубе, где станет главной звездой и будет бороться за трофеи. Его привлекает испанский чемпионат.

По оценке «Барселоны», на трансфер Левандовского придется потратить чуть более 100 млн евро, включая зарплату. В клубе считают эту сумму приемлемой. В руководстве каталонского клуба не сомневаются в мастерстве поляка, однако их смущает 3-летний срок контракта, о котором просит игрок.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 45 голов в 39 играх за «Баварию». Его статистика – здесь.